В ноябре все заседания парламента посетили только 299 депутатов

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В ноябре все заседания Верховной Рады посетили всего 299 народных депутатов — 70% от всего состава парламента. Об этом сообщил Комитет избирателей Украины, передает УНН.

“Всего в ноябре произошло семь пленарных заседаний. Из 423 народных депутатов все семь заседаний посетили лишь 299 депутатов или 70% от состава Рады. Еще 76 депутатов посетили шесть заседаний, 12 депутатов — пять заседаний, 19 депутатов — четыре заседания, 6 депутатов — три заседания, 4 депутата — два заседания, 7 депутатов — одно и ноль заседаний”, — говорится в сообщении.

Больше всего работали в ноябре депутаты фракции “Голос” — 83% от состава фракции. Немного меньшие показатели у “Слуги народа” — 80%. Далее идут “Европейская Солидарность” — 69%, “Оппозиционная платформа — “За жизнь” — 61% и ВО “Батькивщина” — 57%.

Меньше посещали Верховную Раду депутаты группы “За будущее” — в среднем на заседаниях Совета было зарегистрировано 11 из 23 депутатов группы или 52%.

“Эта ситуация показывает, что проблема прогульщиков в Верховной Раде все еще является актуальной и требует комплексного решения”, — заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

В октябре Верховную Раду посетило 89% депутатов от ее текущего состава. Наиболее добросовестными оказались народные избранники из фракций “Слуги народа” и “Европейской Солидарности”.

Напомним, по информации КИУ, в парламенте в сентябре зарегистрировали 61% законопроектов, которые нужно доработать, вернуть или отклонить.