Профильное министерство не знает как демонополизация спирта повлияет на экономику страны

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства подтвердили отсутствие экономических расчетов изменения модели спиртовой отрасли в стране, сообщает УНН.

Отсутствие этих данных акцентировало внимание Главное научно-экспертное управление Верховной Рады после анализа законопроекта Президента Владимира Зеленского о демонополизации спиртовой отрасли.

Там отметили, что авторы законопроекта не сообщают, почему с экономической точки зрения решили отменить государственную монополию на производство спирта и раздать лицензии частным компаниям.

Представители власти анонсируют, что прибыль от приватизации демонополизированного ГП “Укрспирт” будет 5-10 млрд грн и именно такая схема является выгодной для государства.

Им оппонируют эксперты, которые утверждают, что все с точностью до наоборот. Они объясняют, что демонополизация отрасли перед приватизацией ГП “Укрспирт” выгодна только частным водочным компаниям, которые за 1 тыс. грн смогут купить себе лицензии на производство спирта, а государственные активы “Укрспирт” — оставят “умирать” на руках власти.

УНН обращался в Офис Президента Украины с вопросом, откуда взялся просчет 5-10 млрд прибыли от приватизации демонополизированного “Укрспирта”, были ли экономические расчеты. В ответ на запрос в ОП ответили, что расчетов нет, а цифра взята из “открытых источников”.

Тот же вопрос УНН адресовал профильному министерству по развитию экономики. Там тоже сообщили, что расчетов нет, а все озвученные оценки прибыли — предыдущие.

“Реальную цену объекта определит конкуренция и ценовые предложения участников аукциона”, — заявили в министерстве.

Там также сообщили, что договоры на проведение оценки объектов приватизации, как правило, проводит Фонд государственного имущества Украины. А стартовая цена объекта большой приватизации определяется специальным советником, которого выбирают на конкурсной основе.

“В случае избрания советника в процессе конкурсного отбора стартовая цена объекта большой приватизации устанавливается аукционной комиссией на основании стоимости, определенной в соответствии с Методикой оценки, утверждается Кабинетом Министров Украины”, — заявили в министерстве.