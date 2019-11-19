Регистрация | Вход |
USD: 24,14 -0,0829  EUR: 26,70 -0,0264 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 19 ноября 2019 18:45
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стала известна стоимость блокнотов, которые запретил Дубилет
Стала известна стоимость блокнотов, которые запретил Дубилет
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
2565
Версия для печати

Ляшко взяли на поруки

Ляшко взяли на поруки

фотогалерея

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Бориспольский горрайонный суд избрал меру пресечения народному депутата предыдущего созыва Олегу Ляшко, в виде личного поручительства, передает корреспондент УНН.

Так, суд постановил избрать меру пресечения Ляшко в виде личного поручительства.

Поручители — народный депутат от партии “Батькивщина” Михаил Волынец и народный депутат от партии “Европейская солидарность” Виктория Сюмар.

Также, суд возложил на Ляшко обязанности: являться к следователю, сообщать об изменении проживания. Обязанности возложены до 17 января 2020 года.

Как отмечали ранее в ГПУ, в суд было направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 18 ноября экс-нардеп Украины Олег Ляшко в Бориспольской прокуратуре получил подозрение о нападении на народного депутата Андрея Геруса. Так, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля, а именно умышленное причинение лицам, указанным в части первой настоящей статьи, средней тяжести телесных повреждений или легких телесных повреждений, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий в связи с их государственной или общественной деятельностью).

Ляшко заявил, что придет в суд, на котором будет рассматриваться ходатайство о взятии его под стражу.

Источник: УНН
Теги: Украина, Олег Ляшко

В тексте упоминаются

Ляшко Олег
Ляшко Олег
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.