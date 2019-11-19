Ляшко взяли на поруки

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Бориспольский горрайонный суд избрал меру пресечения народному депутата предыдущего созыва Олегу Ляшко, в виде личного поручительства, передает корреспондент УНН.

Так, суд постановил избрать меру пресечения Ляшко в виде личного поручительства.

Поручители — народный депутат от партии “Батькивщина” Михаил Волынец и народный депутат от партии “Европейская солидарность” Виктория Сюмар.

Также, суд возложил на Ляшко обязанности: являться к следователю, сообщать об изменении проживания. Обязанности возложены до 17 января 2020 года.

Как отмечали ранее в ГПУ, в суд было направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 18 ноября экс-нардеп Украины Олег Ляшко в Бориспольской прокуратуре получил подозрение о нападении на народного депутата Андрея Геруса. Так, ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 346 УК (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля, а именно умышленное причинение лицам, указанным в части первой настоящей статьи, средней тяжести телесных повреждений или легких телесных повреждений, нанесение побоев или совершение иных насильственных действий в связи с их государственной или общественной деятельностью).

Ляшко заявил, что придет в суд, на котором будет рассматриваться ходатайство о взятии его под стражу.