В КСУ поступило представление 55 нардепов о наказании судей за неправосудный приговор

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 55 народных депутатов о несоответствии статьи 375 Уголовного кодекса Украины к статьям Конституции Украины о привлечении судей к ответственности за вынесение неправосудного решения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КСУ.

“В Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 55 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) положений статьи 375 Уголовного кодекса Украины от 5 апреля 2001 года № 2341-III”, — говорится в сообщении.

В частности, нардепы требуют признать не соответствующим Конституции Украины положения статьи 375 УК от 5 апреля 2001 года № 2341-III, согласно которому “Постановление судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления — наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. Те же действия, повлекшие тяжкие последствия или совершенные из корыстных побуждений в других личных интересах или в целях воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста, — наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет”.

Напомним, судью Севастопольского апелляционного суда АР Крым заочно признали виновным в совершении государственной измены и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.