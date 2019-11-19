В КСУ поступило представление Верховного суда о судоустройстве и статусе судей

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление Верховного суда относительно соответствия Конституции Украины закона Украины о судоустройстве и статусе судей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КСУ.

"В Конституционный суд Украины поступило конституционное представление Верховного суда относительно соответствия Конституции Украины положений ч. 1 ст. 37, ч. 1 ст. 94, пункта 3 ч. 3 ст. 135 Закона Украины от 2 июня 2016 № 1402-VIII "О судоустройстве и статусе судей" в редакции Закона Украины от 16 октября 2019 № 193-ИХ "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины о деятельности органов судейского управления", пунктов 4, 5, 6, 7, 9, 10 раздела II "Заключительные и переходные положения" Закона Украины от 16 октября 2019 № 193-ІХ "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления", ч. 2, 3, 4 ст. 24, ст. 28-1, ч. 8 ст. 31 ч. 1 ст. 42, ч. 3 ст. 47, ч. 4 ст. 48 Закона Украины "О Высшем совете правосудия", - говорится в сообщении.

Напомним, в Конституционный суд Украины поступило конституционное представление 55 народных депутатов о несоответствии статьи 375 Уголовного кодекса Украины к статьям Конституции Украины о привлечении судей к ответственности за вынесение неправосудного решения.