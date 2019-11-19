Послы G7: создание рынка земли в Украине раскроет ее огромный потенциал
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Послы "Большой семерки" прокомментировали голосование украинского парламента за отмену моратория на продажу земли, отметив, что создание земельного рынка будет способствовать экономическому развитию Украины. Об этом говорится в заявлении послов G7 в Twitter, передает УНН.
"Послы G7 приветствуют запуск законодательного процесса, имеющего целью положить конец моратория на куплю и продажу земли. Это поможет раскрыть огромный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины и стимулировать экономическое развитие", - отметили представители "Большой семерки".
Напомним, 13 ноября за законопроект о введении рынка земли в первом чтении проголосовали 227 народных депутатов из фракции "Слуга народа" и 13 внефракционных парламентариев.
Во Всемирном банке заявили, что снятие моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения и создания прозрачного и эффективного рынка земли может ускорить экономический рост в Украине на 0,5-1,5% в год в течение следующих 5 лет.