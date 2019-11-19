Завтра на заседание Кабмина придет посол ЕС

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Завтра, 20 ноября, под председательством Премьер-министра Украины Алексея Гончарука состоится открытое заседание правительства, посвященное вопросам европейской интеграции, передает УНН со ссылкой на сообщение Кабмина.

"Заседание правительства пройдет при участии посла, главы Представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса, народных депутатов", - говорится в сообщении.

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Заседание начнется в 11:00.

Как сообщал УНН, ранее посол ЕС заявил, что Украина имеет потенциал стать "мозгом" Европы.