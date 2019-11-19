Новости: Политика
Вторник, 19 ноября 2019, 19:43 • Тоня Туманова • 3165
Завтра на заседание Кабмина придет посол ЕС
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Завтра, 20 ноября, под председательством Премьер-министра Украины Алексея Гончарука состоится открытое заседание правительства, посвященное вопросам европейской интеграции, передает УНН со ссылкой на сообщение Кабмина.
"Заседание правительства пройдет при участии посла, главы Представительства ЕС в Украине Матти Маасикаса, народных депутатов", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новый посол ЕС передал верительные грамоты Зеленскому
Заседание начнется в 11:00.
Как сообщал УНН, ранее посол ЕС заявил, что Украина имеет потенциал стать "мозгом" Европы.
Источник: УНН