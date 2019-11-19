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Минфин в ноябре продал гособлигации на сумму 1,32 млрд грн

Минфин в ноябре продал гособлигации на сумму 1,32 млрд грн

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Министерство финансов провело аукцион по продаже ОВГЗ и привлекло в бюджет 1,32 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины, передает УНН.

Министерство финансов на аукционе 19 ноября предложило инвесторам приобрести государственные облигации со сроком оборота 3 месяца, 1 год и 2 года. Средневзвешенные ставки доходности по итогам аукциона составили: по трехмесячным ОВГЗ - 13,95%, по однолетним ОВГЗ - 13,46%, по двухлетним ОВГЗ - 13,5%.

"Высокий спрос на государственные облигации и эффективная политика Министерства финансов по управлению государственным долгом, позволили в очередной раз снизить стоимость заимствований", - говорится в сообщении.

В общем, по итогам аукциона для финансирования государственного бюджета было привлечено 1,32 млрд грн.

Напомним, в октябре благодаря ОВГЗ правительство привлекло 1,57 млрд грн , в сентябре гособлигаций продали на сумму более 13 млрд грн.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минфин
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