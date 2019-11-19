Антикоррупционный суд объявил перерыв в рассмотрении дела Насирова до 3 декабря

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд сегодня объявил перерыв до 3 декабря в рассмотрении дела относительно экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова, передает корреспондент УНН.

Сегодня Высший антикоррупционный суд объявил перерыв до 10:00 3 декабря в рассмотрении дела относительно экс-главы Государственной фискальной службы Романа Насирова. Сам Насиров отвергает все обвинения и заявил, что готов давать показания в суде.

Кроме того, на заседании прокурором САП объявлено обвинительный акт, а также вступительную речь.

Как сообщал УНН ранее, бывший председатель ГФС Роман Насиров и руководитель департамента Владимир Новиков обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

Сторона обвинения считает, что бывший председатель Государственной фискальной службы Украины в течение 2015 - 2016 годов, действуя в интересах народного депутата Украины 8 созыва, лично принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств ООО "Фирма "Хас", ООО "Карпатнадраинвест", ООО "Надра Геоцентр".

Эти решения были приняты им с нарушением установленной законом процедуры, а именно при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, повлекшее тяжкие последствия в виде не поступления обязательных платежей в государственный бюджет в сумме более 2 млрд грн.