Зеленский встретился с главой МИД Германии: о чем шла речь

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский провел встречу с Федеральным министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, который прибыл в Украину с рабочим визитом, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Собеседники обсудили современное состояние и перспективы развития украинско-германских отношений.

Президент Украины выразил благодарность за последовательную поддержку со стороны ФРГ территориальной целостности и суверенитета Украины, комплексную помощь во внедрении структурных реформ в нашем государстве, содействие инициативам по восстановлению поврежденной войной инфраструктуры Донбасса.

Глава государства проинформировал немецкого чиновника о ситуации с безопасностью на Донбассе, а также выразил надежду, что запланированная на 9 декабря встреча в нормандской формате откроет путь к мирному урегулированию конфликта.

Также была обсуждена ситуация вокруг принятия в ФРГ закона об имплементации так называемой газовой директивы ЕС. Хайко Маас заверил, что изменения немецкого законодательства соответствуют положениям директивы.

Обсуждались также вопросы практического сотрудничества сторон в контексте реализации курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграции.

Ранее глава МИД Германии прокомментировал голосование в Бундестаге за "защиту" Северного потока-2.

Добавим, российский газопровод "Северный поток-2" строится для поставок газа в Германию в обход Украины. В Украине указывают на политичность этого проекта и на то, что если "Северный поток-2" будет построен, Россия организует серию провокаций, чтобы окончательно прекратить транзит через Украину. Германия заявляет, что не считает этот проект политическим, и предприняла шаги, направленные на сохранение транзита газа через Украину.