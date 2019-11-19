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Виндману трижды предлагали возглавить Минобороны

Виндману трижды предлагали возглавить Минобороны

Александр Виндман

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Ведущему специалисту по вопросам Украины в Совете национальной безопасности США Александру Виндману три раза предлагали должность министра обороны Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NBC News.

"Ведущему специалисту по Украине в Совете национальной безопасности США Александру Виндману трижды предлагали возглавить Минобороны Украины", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, Виндман впервые рассказал, что бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк предлагал ему должность министра обороны Украины.

Напомним, министру обороны Украины Андрею Загороднюку за сентябрь выплачена зарплата в 19,5 тыс. грн.

Источник: УНН
Теги: Минобороны, Украина
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