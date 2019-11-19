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Технические трехсторонние консультации по газу состоятся 20 ноября

Технические трехсторонние консультации по газу состоятся 20 ноября

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Технические консультации по газу на уровне экспертов ЕС, России и Украины состоятся 20 ноября. Об этом сообщила во вторник ТАСС официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен, передает УНН.

"Технические трехсторонние консультации по газу запланированы на завтра, Еврокомиссия будет поддерживать на них долгосрочное решение для транзита газа через Украину. Еврокомиссия полностью поддерживает Украину как стабильный и надежный транзитный маршрут и приложит все усилия, чтобы она оставалась такой и после 2020 года", - сообщила Итконен.

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Издание отмечает, что эти консультации будут уже вторыми с начала месяца. Они направлены на подготовку в конце ноября министерской трехсторонней встречи по газу, которая изначально была намечена на 19 ноября.

Напомним, компания "Нафтогаз Украины" получила официальное предложение "Газпрома" о продлении транзитного контракта или заключение нового.

Как сообщил ранее УНН Нафтогаз оценил готовность Украины к полному прекращению транзита газа в случае неподписания контракта на транзит газа российским "Газпромом".

Источник: УНН
Теги: газ, ЕС, Россия, Украина
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