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На "нормандскую встречу" есть согласие всех четырех сторон - Пристайко

На "нормандскую встречу" есть согласие всех четырех сторон - Пристайко

КИЕВ. 20 ноября. УНН. На проведение встречи в «нормандском формате» согласились все четыре лидера - Украины, России, Германии и Франции. Об этом во время брифинга в Киеве заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает корреспондент УНН.

"Мы обсудили подготовку к встрече в "нормандском формате", которая, как вы знаете, должна состояться 9 декабря. Есть согласие всех четырех сторон на сегодняшний день", - сказал министр.

По его словам, несмотря на то, что больше всего в переговорах с министром иностранных дел Германии в Пристайко занимает тема нормандской встречи, сегодня руководители МИД имеют возможность обсудить двусторонние украино-немецкие отношения.

Напомним, Пристайко назвал нереалистичным вывод оккупационных войск с Донбасса перед "нормандской встречей".

Источник: УНН
Теги: Нормандский формат, Нормандская четверка, Вадим Пристайко
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