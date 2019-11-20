Волкер не связывает ситуацию вокруг Burisma с Байденом, а задержку помощи с расследованиями

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Во время открытых слушаний перед тремя комитетами Палаты представителей, которые ведут расследование по импичменту, бывший специальный представитель США по Украине Курт Волкер сделал несколько уточнений в свете информации, которая стала известна после его показания 3 октября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Волкер рассказал, что когда он обсуждал с помощником президента Украины Андреем Ермаком и персональным юристом Трампа Рудольфом Джулиани издание потенциальной заявления от имени президента Зеленского, он не знал о связи между началом расследований Украины и задержанием военной помощи.

"Никто мне этого не говорил и я никогда не сообщал об этой связи украинском. Я был против заморозки безопасности помощи Украине. Когда я об этом узнал 18 июля, я думал, что ее можно разблокировать еще до того, как о ней узнают украинцы , что повлечет в них беспокойство", сказал он.

Сам Уолкер рассматривал это как внутреннюю политическую проблему США и, когда украинцы об этом узнали, советовал им ничего не делать и ждать, пока она будет решена в Вашингтоне.

"Я не знал, что другие им говорили обратное в это же время", заявил он.

Также Волкер отметил, что не связывал расследование энергетической компании Burisma и Байдена.

"Я не знал, что другие верили, что любые расследования украинской компании Burisma, которая имеет историю обвинений в коррупции, была аналогичной расследованию вице-президента Бадена. Для меня это были четко разные вещи. Это было постоянной политикой США в течение нескольких администраций призвать Украинские бороться с коррупцией. Я спокойно относился к тому, чтобы украинцы делали собственные заявления о расследовании и искореняли собственную коррупцию ".

Когда эту тему поднял мэр Джулиани во время их разговора 19 июля, Волкер рассказал, что он немедленно отверг предположение, что во исполнение обязанностей вице-президента Байдена можно было повлиять деньгами, которые выплачивались его сыну.

"Как я раньше говорил, знаю вице-президента Байдена 24 года. Он благородный человек и я его очень уважаю".

Волкер отметил, что сам он никогда не призывал украинский расследовать Байден, о чем свидетельствуют документы, включая личной перепиской, которую он предоставил. О том, что президент считает расследование Burisma равнозначным расследованию Байден, Волкер узнал только после обнародования стенограммы разговора 25 июля.

Также Волкер отметил, что не считает себя одним из "трех амиго". Ранее о том, что именно так себя называют, кроме Волкера, посол США в ЕС Гордон Сондленд и министр энергетики Рик Перри, свидетельствовал Сондленд.

"Я никогда не слышал этот термин и мне неприятно его слышать, потому что для меня три амиго всегда будут сенаторы Маккейн, Либерман и Грэм в их работе по продвижению увеличение военного присутствия в Ираке".

Волкер рассказал, что не знал, что Трамп назначил Сондленда или их группу ответственными за политику США в отношении Украины.

"Я понимал, что каждый из нас в своей официальной должности продолжают работать вместе после посещения инаугурации президента Зеленского, чтобы продвигать увеличение поддержки США Украине".

Напомним, Трамп отреагировал на показания Волкера по делу об импичменте.