Дубилет собирается объединить все правительственные колл-центры в один

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет планирует объединить более 50 различных правительственных колл-центров в один. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Мы начали централизацию колл-центров и систем обработки обращений граждан в органах власти. Я уже не раз писал, что один из способов повышения эффективности - это централизация процессов. Это приводит к повышению качества работы и сокращения госаппарата", - написал Дубилет.

Дубилет отметил, что в Кабмине работает более 50 различных колл-центров.

"Почти каждый колл-центр - это куча лишнего дорогостоящего оборудования, а также операторов и их начальников. Сейчас мы стартуем пилот, чтобы забрать на себя коммуникации министерства социальной политики, Офиса Президента и таможни. Затем в течение года заберем в единый центр все остальное", - отметил Дубилет.

По его словам, правительство меняет систему мотивации операторов так, чтобы они помогали гражданам сразу на своем уровне, а не просто передавали запросы дальше.

"Вскоре мы запустим поддержку не только по телефону или по почте, но и через мессенжеры, как в монобанке. Не потому что это модно, а потому что так падает стоимость обработки одного обращения, а качество растет", - написал Дубилет.

Дубилет, рассказал, что сейчас в центральном колл-центре Кабмина стоимость одного обращения в 3-5 раз дороже, чем в монобанке.

"При том, что зарплаты у операторов невозможно низкие", - добавил он.

Также Дубилет сообщил, что планируется создание для операторов удаленные рабочие места, чтобы они могли работать из регионов, а не только из дорогого Киева.

"Кстати, недавно мы повысили service level правительственного колл-центра в два раза только за счет правильного штатного расписания, без увеличения количества операторов", - написал Дубилет.

Напомним, в Кабмине хотят собрать все министерства в одном здании.