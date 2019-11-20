Зеленский рассказал, кем мечтал стать в детстве

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в детстве мечтал стать пограничником. Об этом он заявил во время участия во Всеукраинском форуме "Украина растет вместе со мной", передает корреспондент УНН.

Зеленский ответил на вопрос о том, кем хотел стать в детстве и мечтал ли он учиться за рубежом, отметив, что желанная профессия детства - быть пограничником, а "заграницей" считал украинскую столицу.

"Я никогда не хотел учиться за рубежом. Я хотел учиться на дипломата в Киеве, но я жил в Кривом Роге и для меня Киев и был как заграница. И я хотел быть пограничником", - отметил Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о полномочиях министра образования и науки Анны Новосад на подписание Письма о присоединении к Декларации о безопасности школ.



