Los Angeles Times: 35 млн долл. военной помощи Пентагона не дошли Украине

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Более 35 миллионов долларов США из примерно 400 миллионов, составляющих военную помощь США, не были переданы Украине. Об этом говорится в документе о расходах Пентагона, передаёт УНН со ссылкой на Los Angeles Times.

Так, согласно документу, упомянутое оборонное финансирование Украины остается на счетах США. Неясно, почему деньги не были переданы стране, пишет издание.

Так, осенью прошлого года Конгресс одобрил выделение 250 млн долл. в виде военной помощи от Пентагона и еще 141 млн долл. в виде помощи от Государственного департамента - при поддержке двух палат. Из-за 15-дневного периода ожидания, установленного Конгрессом, задержка выделения средств со стороны администрации Трампа оставила законодателям меньше недели для определения назначения денег до истечения 30 сентября срока действия разрешения на их расходование в конце финансового года.

Зная, что не все сотни миллионов могут быть распределены за такое короткое время, Конгресс дал Пентагону дополнительный год, чтобы потратить свою долю.

В Пентагоне заявили, что расходы будут распределены в течение нескольких недель. Но 35,2 млн долларов, выделенных на гранатометы, защищенные средства связи и ВМС, не покинули Казначейство США, согласно законопроектам и документам Пентагона, отслеживающим расходы.

Пресс-секретарь Пентагона подполковник Карла Глисон подтвердила, что Украине еще предстоит предоставить 36 миллионов долларов, но отказалась объяснить, почему, подтвердив, что помощь будет предоставлена "в течение следующих нескольких недель".

Как сообщал УНН, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл на закрытых слушаниях в Палате представителей Конгресса США заявил, что решение о замораживании финансовой и военной помощи Украине поступило непосредственно от президента США Дональда Трампа, который дал соответствующее распоряжение административно-бюджетному управлению Белого дома.