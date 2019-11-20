Украина собирается требовать от РФ более 1,24 млрд грн за имущество в портах Крыма

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Администрация морских портов Украины потребует от России более 1,24 млрд грн компенсации за утраченное имущество в крымских портах. Об этом сообщили УНН в пресс-службе АМПУ.

"АМПУ готовит требование к правительству РФ о выплате компенсации убытков, понесенных вследствие временной оккупации территории автономной республики Крым. Стоимость государственного имущества, которое было закреплено за филиалами АМПУ и незаконно присвоено самопровозглашенной властью Крыма составляет более 1,24 млрд грн", - указали в ведомстве.

Как отмечается, это уже второй путь, который АМПУ использует, чтобы получить компенсацию за убытки, понесенные в Крыму. Ранее госпредприятие предоставляло исчерпывающую информацию о собственных активах на полуострове Министерству юстиции Украины, которое подавало общий иск в Европейский суд по правам человека.

"В этот раз мы используем положения Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Первый шаг — это направление требований по компенсации убытков непосредственно правительству РФ. Если в течение полугода мы не получим ответа, это дело перейдет на рассмотрение в международный арбитраж", - подчеркнул руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

"Соответствующее письменное уведомление в правительство РФ с требованием урегулировать спор по возмещению инвестиционных потерь в связи с экспроприацией активов АМПУ на временно оккупированной территории Крыма в соответствии с Соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций, которая действует от 1998 года, планируется направить до конца 2019 года", - уточнили в АМПУ.

Интересы АМПУ в споре с Россией будет представлять юридическая компания Covington & Burling LLP, которая имеет опыт защиты интересов субъектов хозяйствования в международных публично-правовых арбитражных институтах.

"Подчеркиваем, то обстоятельство, что ГП "АМПУ" судится относительно временно неподконтрольных активов на территории полуострова, никоим образом не означает, что предприятие соглашается с существованием каких-либо правовых оснований для оккупации и аннексии Крыма, который остается территорией Украины", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в конце прошлого года международный арбитраж принял решение о взыскании с РФ в пользу Ощадбанка 1,3 миллиарда долларов США по делу о потерянных в Крыму активах. В конце октября Парижский апелляционный суд отклонил заявление РФ о приостановлении принудительного исполнения решения по делу Ощадбанка. Согласно указанному решению арбитража было признано, что РФ несет ответственность за убытки, причиненные в результате оккупации АР Крым.