"Рябошапка врет": в "Слуге народа" рассказали о деле Хантера Байдена в Генпрокуратуре

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Генеральной прокуратуре есть дело компании Burisma и дело сына бывшего вице-президента США Хантера Байдена. Кроме того, неделю назад было подписано подозрение Николаю Злочевскому в деле Burisma, в котором указано, что Хантер Байден получал от компании преступные доходы. Об этом в видео на своем Youtube-канале рассказал нардеп из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, передает корреспондент УНН.

"Генеральная прокуратура, вопреки заявлению генпрокурора Рябошапки о том, что нет никакого дела о компании Burisma и сына вице-президента США Джо Байдена, Хантера, что нет ни одного уголовного дела о том, как он получал нелегальные доходы в Украине, Рябошапка врет. Есть дело о Burisma, есть дело Хантера Байдена, и более того - буквально неделю назад было подписано подозрение Николаю Злочевскому по делу компании Burisma, и в этом деле, в этом подозрении страниц на 100 машинописного текста указано, что господин Байден-младший получал от компании Burisma деньги отмытые, преступные доходы", - заявил нардеп.

По словам Дубинского, подозрение будет опубликовано сегодня во время пресс конференции.

Напомним, ранее Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что в Генпрокуратуре открыто "большое уголовное производство", которое может касаться деятельности компании Burisma.