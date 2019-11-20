Регистрация | Вход |
USD: 24,14 -0,0829  EUR: 26,70 -0,0264 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 20 ноября 2019 11:24
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно, сколько женщин служат в украинской армии и сколько среди них офицеров
Стало известно, сколько женщин служат в украинской армии и сколько среди них офицеров
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
5565
Версия для печати

"Рябошапка врет": в "Слуге народа" рассказали о деле Хантера Байдена в Генпрокуратуре

"Рябошапка врет": в "Слуге народа" рассказали о деле Хантера Байдена в Генпрокуратуре

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Генеральной прокуратуре есть дело компании Burisma и дело сына бывшего вице-президента США Хантера Байдена. Кроме того, неделю назад было подписано подозрение Николаю Злочевскому в деле Burisma, в котором указано, что Хантер Байден получал от компании преступные доходы. Об этом в видео на своем Youtube-канале рассказал нардеп из фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, передает корреспондент УНН.

"Генеральная прокуратура, вопреки заявлению генпрокурора Рябошапки о том, что нет никакого дела о компании Burisma и сына вице-президента США Джо Байдена, Хантера, что нет ни одного уголовного дела о том, как он получал нелегальные доходы в Украине, Рябошапка врет. Есть дело о Burisma, есть дело Хантера Байдена, и более того - буквально неделю назад было подписано подозрение Николаю Злочевскому по делу компании Burisma, и в этом деле, в этом подозрении страниц на 100 машинописного текста указано, что господин Байден-младший получал от компании Burisma деньги отмытые, преступные доходы", - заявил нардеп.

По словам Дубинского, подозрение будет опубликовано сегодня во время пресс конференции.

Напомним, ранее Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что в Генпрокуратуре открыто "большое уголовное производство", которое может касаться деятельности компании Burisma.

Источник: УНН
Теги: ГПУ, Джо Байден, Слуга народа, Руслан Рябошапка

В тексте упоминаются

Рябошапка Руслан
Рябошапка Руслан
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.