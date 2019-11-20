Суд ООН установил сроки для подачи Россией ответа на иск Украины

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Международный суд ООН в Гааге установил 8 декабря 2020 года крайним сроком для подачи Россией ответного меморандума на иск Украины. Об этом говорится в сообщении, распространённом пресс-службой суда, передает УНН.

"Постановлением от 8 ноября 2019 года Международный Суд, главный судебный орган Организации Объединенных Наций, определил 8 декабря 2020 года крайним сроком для подачи контрмеморандума Российской Федерации по делу о применении Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации "Украина против Российской Федерации", - говорится в документе.

Напомним, Международный суд ООН в нидерландском городе Гаага 8 ноября огласил решение по делу "Украина против Российской Федерации" в пользу Украины.

Как сообщалось ранее в УНН, команда Министерства иностранных дел Украины направляется в Гаагу, где в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей ("Украина против Российской Федерации") Конвенции ООН по морскому праву.