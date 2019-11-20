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Судно с американским сжиженным газом для Украины прибыло в терминал в Польше - посольство

Судно с американским сжиженным газом для Украины прибыло в терминал в Польше - посольство

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Судно, которое перевозило сжиженный природный газ из США для Украины, во вторник, 19 ноября, прибыло к терминалу СПГ Свиноуйсьце в Балтийском море. Об этом сообщает Посольство США в Украине в своем Twitter, передает УНН.

"Американскому сжиженному природному газу (СПГ) в Украине быть! Судно, которое перевозило СПГ для Украины, вчера прибыло в терминал СПГ Свиноуйсьце (Польша) в Балтийском море - это еще один шаг в предоставлении помощи Украине для достижения ею энергетической независимости", - говорится в сообщении.

Напомним, 31 августа Украина, Польша и США подписали меморандум о газовом сотрудничестве, польская сторона рассчитывает поставлять значительные объемы газа в Украину.

Как сообщалось ранее, Польша сообщила Российской Федерации о намерении разорвать контракты на импорт газа.

Источник: УНН
Теги: газ, США, Украина, Польша, энергетика, сжиженный газ
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