Верховный Суд признал законной реадмиссию Саакашвили в Польшу

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Верховный Суд признал законными действия субъектов властных полномочий относительно реадмиссии Михеила Саакашвили в Республику Польша. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВС в Facebook.

"Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Саакашвили в деле по его иску к Администрации Государственной пограничной службы Украины, Государственной миграционной службе Украины, Министерству внутренних дел Украины о признании незаконными и отмене решения и совершения действий относительно реадмиссии истца к Республике Польша", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Саакашвили просил признать незаконными действия этих органов власти от 12 февраля 2018 года о выполнении решения компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания.

Как сообщалось, Окружной административный суд отказал экс-президенту Грузии, бывшему губернатору Одесской области Михеилу Саакашвили в удовлетворении иска к Государственной миграционной службе по его реадмиссии.

Напомним, бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Саакашвили был принят на территории Польши на основании заявления о реадмиссии, представленной Государственной миграционной службой Украины.