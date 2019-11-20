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Зеленский наградил орденом погибшего командира 128-й бригады

Зеленский наградил орденом погибшего командира 128-й бригады

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал указ о награждении орденом Богдана Хмельницкого II степени командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Евгения Коростелева (посмертно). Об этом говорится в указе Президента №853/2019 от 19 ноября, передает УНН.

"За личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого II степени Коростелева Евгения Владимировича - полковника (посмертно)", - говорится в тексте указа.

Напомним, 19 ноября в Харьковском военно-медицинском клиническом центре скончался командир 128-й отдельной горно-штурмовой бригады полковник Евгений Коростелев, который получил тяжелое ранение в районе проведения операции Объединенных сил 12 ноября.

В Мукачево объявили день траура по погибшему командиру 128-й бригады.

Источник: УНН
Теги: награды, указы, Президент, Владимир Зеленский
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