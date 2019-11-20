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В правительстве решили показать результаты выполнения плана действий по евроинтеграции

В правительстве решили показать результаты выполнения плана действий по евроинтеграции

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Правительство решило сделать публичными результаты выполнения плана действий по европейской интеграции. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба во время заседания Кабмина, передает корреспондент УНН.

"Сегодня правительство примет ряд важных решений. Одно из них - план мероприятий правительства по выполнению соглашения об ассоциации. Это, по сути, мы перепрошиваем операционную систему евроинтеграции, актуализируем ее, убираем баги, делаем ее максимально эффективной и открываем пульс соглашения", - отметил Кулеба.

С его слов, отныне результаты реализации плана соглашения будут доступны внешним наблюдателям, а не только для представителей государственных органов власти.

При этом он добавил, что таким образом правительство сможет корректировать ход выполнения плана мероприятий в интересах народа. Информация будет обновляться ежеквартально по результатам, которые будут подавать министерства.

Также он подчеркнул, что план мероприятий предусматривает 2 тысячи задач и 7 тысяч исполнителей.

Напомним, 19 ноября глава Верховной Рады Дмитрий Разумков и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявили о создании совместной парламентско-правительственной платформы евроинтеграции.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, евроинтеграция, результаты, Дмитрий Кулеба
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