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В НАПК начали проверку очередных отчетов политических партий

В НАПК начали проверку очередных отчетов политических партий

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку 266 отчетов политических партий об имуществе, доходах и расходах за ІІІ квартал 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служб НАПК.

"Национальное агентство по предупреждению коррупции начало проверку 266 (по состоянию на 19 ноября) отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за ІІІ квартал 2019 года", - говорится в сообщении.

Также указано, что анализ будет осуществляться агентством в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления отчета. По результатам анализа отчетов за I и II кварталы 2019 года было составлено 267 и 269 выводов соответственно.

"Национальное агентство напоминает руководителям политических партий об административной и уголовной ответственности, предусмотренной за нарушение установленного порядка или сроков представления отчетов политических партий, представление заведомо недостоверных сведений в отчете политических партий, нарушение порядка предоставления или получения взносов, нарушение порядка предоставления или получения государственного финансирования уставной деятельности политических партий", - добавили в пресс-службе.

Напомним, экс-нардепу Дзензерскому сообщили о подозрении в декларировании недостоверной информации.

Источник: УНН
Теги: декларация, партии, НАПК, отчет
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