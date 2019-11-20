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В Украине собираются создать организацию арбитражных управляющих

В Украине собираются создать организацию арбитражных управляющих

Валерия Коломиец

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Сегодня в Украине собираются создать регулирующую организацию арбитражных управляющих. Об этом на брифинге сообщила заместитель министра юстиции Валерия Коломиец, передает УНН.

"Сегодня очень важный исторический день для всего юридического сообщества, поскольку сегодня мы станем свидетелями создания именно регулирующей организации арбитражных управляющих впервые в истории независимой Украины", - сказала Коломиец.

С ее слов, для государства это имеет большое значение, поскольку арбитражные управляющие смогут самостоятельно развиваться и влиять на рынок.

Напомним, Кабинет министров утвердил порядок страхования профессиональной ответственности арбитражных управляющих в случае их неправомерных действий, которыми наносится ущерб предприятиям.

Источник: УНН
Теги: суд, арбитраж, Минюст
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