"Спиртовой" закон Президента уничтожит отрасль в угоду нескольким водочным компаниям - экономист

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Президентский законопроект № 2300 о демонополизации ГП “Укрспирт” уничтожит отрасль в угоду нескольким водочным компаниям. Об этом в своем блоге написал экономист Алексей Кущ, передает УНН.

Приватизируя “Укрспирт”, государство лишает себя потенциально высокого заработка и бюджетных доходов, говорит экономист.

“А ведь здесь у нашей страны есть колоссальные возможности для роста: вертикально интегрированная компания, которая включала бы в себя государственную зерновую компанию и „Укрспирт“, могла бы в разы увеличить объем выпуска и нарастить экспорт”, — говорит Кущ.

Рассчитывать на доход в размере 5 млрд грн от приватизации ГП “Укрспирт” тоже не стоит, продолжил экономист.

“Это (5 млрд грн, — ред.) почти весь лимит в контексте большой приватизации на 2020 год. Остается найти инвестора, который захочет инвестировать такие деньги в компанию, которая за один год зарабатывает прибыль в размере всего 22 млн грн”, — пишет он.

От разрушения государственной монополии на производство спирта пострадает вся отрасль, прогнозирует Кущ.

“В этой модели „демонополизации“ никто из системных западных инвесторов на наш рынок спирта не придет и некогда цельная отрасль будет попросту уничтожена в угоду нескольким водочным компаниям. А частное производство спирта приведет лишь к увеличению удельного веса нелегального продукта”, — считает он.

При этом он обращает внимание, что продавая прибыльный ГП “Укрспирт”, власть зачем-то возвращает в собственность государства убыточный “Укртелеком”.

“Мы живем в парадоксальное время, когда государство пытается любыми способами избавиться от сверхдоходной спиртовой отрасли и одновременно вернуть в госсобственность низкодоходный бизнес фиксированной связи в виде “Укртелекома”.

“Если не понимать структуру подковерных интересов различных околовластных групп влияния и не понимать, что они „курят“, может сложиться впечатление, что ты находишься на непрекращающемся представлении театра абсурда”, — отмечает экономист.

Напомним, власть планирует провести демонополизацию спиртовой отрасли перед приватизацией ГП “Укрспирт”. Соответствующий законопроект подал в Верховную Раду Президент Владимир Зеленский. Такая схема выгодна только крупным водочным компаниям, утверждают эксперты. Они прогнозируют, что после такой демонополизации следует ожидать срыв процесса приватизации и многомиллионный ущерб государству.

Ранее сообщал, что в Офисе Президента не просчитывали экономический эффект от демонополизации отрасли.

В то же время опрос УНН говорит о том, что украинцы скорее против продажи госимущества, чем за.