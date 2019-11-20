Минюст готовит законопроект с учетом интересов ребенка в правосудии

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Министерство юстиции Украины разрабатывает законопроект "О правосудии, дружественному к ребенку", что должен создать эффективную и полноценную систему ювенальной юстиции, которая сможет обеспечить законность решений в отношении детей, попавших в конфликт с законом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минюста.

"В рамках деятельности Рады, Минюст вместе с ведущими экспертами разрабатывает проект Закона Украины "О правосудии, дружественному к ребенку". Цель этого законопроекта - создать эффективную и полноценную систему ювенальной юстиции, которая будет способна обеспечить законность, обоснованность и эффективность каждого решения относительно ребенка, попавшего в конфликт с законом, и которая также будет направлена на защиту прав и свобод детей-потерпевших и детей-свидетелей", - сказала советник Межведомственного координационного совета Инна Юрина.

Также отмечается, что защита прав детей, контактирующих с законом в качестве обвиняемого или свидетеля, требует особого внимания со стороны государства и является приоритетом в работе созданной по инициативе Минюста Межведомственного координационного совета по вопросам правосудия в отношении несовершеннолетних.

Кроме того, указано, что сейчас идет работа над совершенствованием системы сбора данных о несовершеннолетних, находящихся в контакте с законом для того, чтобы привести ее в соответствие с международными требованиями. Также идет наработка и разработка единых стандартов обучения специалистов системы юстиции в отношении детей, вводятся и реализуются социальные проекты для несовершеннолетних правонарушителей, в частности пилотные программы по восстановительному правосудию, меры, направленные на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.

В прошлом году в Минюсте разрабатывали альтернативу заключения детей за преступления.