Украина обратилась к ЕС относительно взаимного признания доверительных услуг

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Министерство цифровой трансформации на заседании Комитета Совета ассоциации ЕС-Украина по вопросам конфигурации торговли запросило о взаимном признании доверительных услуг. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook министерства цифровой трансформации Украины.

"Запрос о взаимном признании доверительных услуг Министерства цифровой трансформации Украины подали на заседании Комитета Совета ассоциации ЕС-Украина по вопросам конфигурации торговли", - говорится в сообщении.

По словам заместителя Министра цифровой трансформации Людмилы Рабчинской, электронные доверительные услуги и электронные идентификации - это основные потребности в современном мире и краеугольный камень цифрового рынка. Электронные подписи устраняют барьеры для торговли и услуг.

"В Украине есть разветвленная сеть электронных подписей, около 8 млн пользователей. Трансграничное использование онлайн-сервисов через защищенные электронные доверительные сервисы и eID будет способствовать целостному интегрированному цифровому рынку. Поэтому Украина хотела бы сделать свой вклад в развитие цифрового рынка и устранить физические барьеры для торговли, используя возможность, предусмотренную статьей 14 Регламента eIDAS", - отметила Рабчинский.

По ее словам, электронные доверительные услуги и электронные идентификации - это важный инструмент для Украины в развитии внутреннего цифрового рынка. Электронные подписи устраняют барьеры для торговли и услуг.

"Как для ЕС, так и для украинского бизнеса взаимное признание доверительных услуг открывает возможность международных транзакций со своего планшета или смартфона без лишних затрат", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров утвердил постановление о деятельности Министерства цифровой трансформации, которое также регламентирует его полномочия и сферы компетенции.