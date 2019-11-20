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Минэнерго РФ: Москва и Киев обсуждали прямые поставки газа в объеме 15 млрд кубометров в год

Минэнерго РФ: Москва и Киев обсуждали прямые поставки газа в объеме 15 млрд кубометров в год

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме порядка 15 млрд кубометров в год, сказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Это те объемы примерно, которые мы обсуждали в рамках последних трехсторонних консультаций. Мы предлагали, и не в первый раз. Потому что вопрос транзита мы рассматриваем в том числе и с учетом прямых поставок на внутренней рынок, а не через реверс”, — сказал министр, отвечая на вопрос о том, предлагала ли Россия Украине напрямую поставлять 15 млрд кубометров газа.

При этом Новак отказался комментировать перспективы газовых консультаций, “поскольку нужно дождаться официального ответа от украинской стороны на предложение “Газпрома”. “Когда мы увидим официальную бумагу, тогда сможем прокомментировать”, — заключил он.

Стоит также отметить, что Москва продолжает считать “абсурдными и неприемлемыми” претензии “Нафтогаза” к “Газпрому”, снятие которых является одним из условий для заключения нового газового контракта с Украиной. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В понедельник, “Газпром” направил “Нафтогазу” предложение о продлении на год контракта на транзит газа.

Источник: УНН
Теги: газ, Россия, Украина
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