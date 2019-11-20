Порошенко 20 раз не явился на допросы в ГБР

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Пятый Президент Украины Петр Порошенко 20 раз не являлся на допросы в Государственное бюро расследований. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Петр Порошенко 3 раза появился на допросы, 20 раз - не появился. Во время допросов он не способствовал следователям в установлении истины по делу", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что, например, на вопрос следователя об обстоятельствах заключения сделки по купле-продаже акций завода "Кузница на Рыбацком" на сумму около 300 млн долларов, пятый президент Украины сообщил, что ему об этом ничего не известно.

Кроме того, Государственное бюро расследований осуществляет досудебное расследование по 13 уголовным производствам, участником которых является Петр Порошенко.

Напомним, ГБР направило в ГПУ проект сообщения о подозрении Порошенко.

Также Государственное бюро расследований направило в прокуратуру проект представления в Верховную Раду на снятие неприкосновенности с пятого президента Украины Петра Порошенко, который является действующим народным депутатом.