В Минэкономики заявили о запуске передачи 339 госпредприятий на приватизацию

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства запустили передачу в управление Фонда госимущества Украины 339 госпредприятий на приватизацию. Об этом сообщил первый заместитель профильного министра Павел Кухта на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня запустили передачу с Минэкономики в управление Фонда госимущества Украины 339 госпредприятий на приватизацию, выполняя поручение Президента Украины о передаче 500 объектов до конца 2019 года. Большинство из них - неэффективны, никакой производственной деятельности не осуществляют, но имеют на балансе недвижимое госимущество", - сообщил Кухта.

По его словам, Минэкономики - первое министерство, которое начало массовую передачу в ФГИУ таких непрофильных объектов.

"Далее мяч на поле Фонда госимущества, который подготовит и проведет публичные аукционы, чтобы эти активы наконец заработали в пользу украинцев. Передаем челлендж по передаче непрофильных ГП другим министерствам", - отметил замминистра.

Ранее Минэкономики предложило список из 800 госпредприятий на приватизацию.