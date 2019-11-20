Регистрация | Вход |
USD: 24,14 -0,0829  EUR: 26,70 -0,0264 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 20 ноября 2019 16:01
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно, сколько женщин служат в украинской армии и сколько среди них офицеров
Стало известно, сколько женщин служат в украинской армии и сколько среди них офицеров
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
6405
Версия для печати

В Минэкономики заявили о запуске передачи 339 госпредприятий на приватизацию

В Минэкономики заявили о запуске передачи 339 госпредприятий на приватизацию

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства запустили передачу в управление Фонда госимущества Украины 339 госпредприятий на приватизацию. Об этом сообщил первый заместитель профильного министра Павел Кухта на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сегодня запустили передачу с Минэкономики в управление Фонда госимущества Украины 339 госпредприятий на приватизацию, выполняя поручение Президента Украины о передаче 500 объектов до конца 2019 года. Большинство из них - неэффективны, никакой производственной деятельности не осуществляют, но имеют на балансе недвижимое госимущество", - сообщил Кухта.

По его словам, Минэкономики - первое министерство, которое начало массовую передачу в ФГИУ таких непрофильных объектов.

"Далее мяч на поле Фонда госимущества, который подготовит и проведет публичные аукционы, чтобы эти активы наконец заработали в пользу украинцев. Передаем челлендж по передаче непрофильных ГП другим министерствам", - отметил замминистра.

Ранее Минэкономики предложило список из 800 госпредприятий на приватизацию.

Источник: УНН
Теги: приватизация, Фонд госимущества, Минэкономразвития
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.