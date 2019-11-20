ГБР назначило 35 экспертиз по делам против Порошенко

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Государственное бюро расследований назначило 35 экспертиз в досудебном расследовании по делам против пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

“Назначен 35 экспертиз (в делах против Порошенко — ред.), в том числе 27 экспертиз в уголовном производстве по факту пересечения украинских кораблей Керченского пролива. Наложены аресты на акции и имущественный комплекс ЗАО „Кузница на Рыбацком“, а также на счета В. Макеенко в сумме 31 млн. евро”, — говорится в сообщении.

Напомним, что Государственное бюро расследований осуществляет досудебное расследование по 13 уголовным производствах, участником которых является Петр Порошенко.