Кабмин уполномочил Минэкономики подписать четыре дополнительных соглашения с ЕС

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Правительство уполномочило Министерство развития экономики подписать 4 дополнительных соглашения с Евросоюзом о предоставлении помощи в отдельных сферах. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга по итогам заседания Кабмина, передает корреспондент УНН.

"Правительство сегодня уполномочило министра экономики подписать 4 дополнительных соглашения с Европейским Союзом о продлении уже действующих программ поддержки Евросоюзом, в том числе и финансовой поддержке, реформ в сфере юстиции, в сфере управления миграционными процессами в сфере децентрализации и реформы государственного управления", - отметил Кулеба.

При этом он добавил, что в связи с введением этих программ в этих областях будут введены европейские стандарты.

Напомним, правительство решило сделать публичными результаты выполнения плана мероприятий по европейской интеграции.