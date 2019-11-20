Гончарук рассказал, как изменится порядок пересечения линии разграничения

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В ближайшее время ожидается упрощение пересечения линии разграничения, а именно изменение списка того, что можно с собой провозить. Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания правительства Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

"Принцип там очень простой, если раньше определялся перечень того, что можно с собой провозить, то сейчас принцип должен быть изменен на то, что запрещено провозить. Это значительно расширяет перечень того, что можно провозить через эту линию. Подробно этот проект должен быть доработанный с Министерством внутренних дел, Государственной пограничной службой... Нужно наоборот изменить принцип и определять лишь то, что запрещено к перевозке. Нам нужно еще несколько дней, чтобы ведомства безопасности согласовали детали", - пояснил Гончарук.

Как ранее сообщал УНН, начиная с 29 октября 2019 года изменяется порядок пересечения линии разграничения на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях.