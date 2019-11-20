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В Кабмине рассказали, на чем планируют сосредоточиться до конца года

В Кабмине рассказали, на чем планируют сосредоточиться до конца года

КИЕВ. 20 ноября. УНН. До конца текущего года правительство сосредоточится на реализации плана действий по соглашению с Евросоюзом в энергетической сфере и сфере инфраструктуры. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по результатам заседания Кабмина, передает корреспондент УНН.

"У нас есть приоритеты (выполнение плана действий по соглашению о евроинтеграции - ред.) на этот год, они, как правило, связаны с экономическим ростом усиления и защиты конкуренции в энергетической сфере, сфере инфраструктуры - это то, что прямо касается евроинтеграционных наших обязательств", - отметил Гончарук.

По его словам, именно на этих сферах будет фокусироваться правительство ближайшие недели - до конца года.

При этом он добавил, что евроинтеграционное движение Украины сдерживается объективными факторами - в частности "пропускной способностью украинского парламента".

В свою очередь вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба добавил в перечень приоритетных направлений промышленный безвиз.

Напомним, правительство решило сделать публичными результаты выполнения плана мероприятий по европейской интеграции.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Кабмин, Украина
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