Епифаний обратился к Зеленского из-за давления РФ на ПЦУ в оккупированном Крыму

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Глава Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний просит президента страны Владимира Зеленского, Кабинет министров и правоохранительные органы принять меры для прекращения давления россиян на ПЦУ в Крыму, пишет УНН со ссылкой на решение синода ПЦУ.

“Отдельно отмечаем необходимость срочно и безотлагательно принять решение Кабинета министров Украины относительно решения вопроса собственности на помещение собора и епархиального управления в Симферополе. Этот шаг продемонстрирует юридическую и моральную поддержку украинской общине Крыма со стороны нашего государства и даст возможность более эффективно защитить ее права на международном уровне”, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Православной церкви Украины.

Глава ПЦУ добавил, что попытки российских властей закрыть доступ в собор святых Владимира и Ольги в оккупированном Симферополе, а также обязать общество уничтожить храм в честь Успения образа Божией Матери “Неопалимая Купина” в Евпатории — это нарушение международных обязательств России в сфере обеспечения прав человека.

Стоит также добавить, что подконтрольный России Евпаторийский городской суд обязал Православную церковь Украины снести храм в Евпатории. 24 сентября в управлении российского Министерства юстиции Крыма в третий раз отказали в регистрации украинского православного прихода на полуострове.