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Кабмин переогласил конкурс на должность руководителя по управлению зоной ЧАЭС

Кабмин переогласил конкурс на должность руководителя по управлению зоной ЧАЭС

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Кабинет министров переогласил конкурс на должность руководителя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения из-за того, что ни один кандидат не удовлетворил требования. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по результатам заседания Кабмина, передает корреспондент УНН.

"Руководитель не выбран. Конкурс переоглашен", - отметил Гончарук.

По его словам, правительство намерено еще две недели поработать с кандидатами, рассчитывая, что, возможно, они лучше подготовятся к конкурсу.

При этом он уточнил, что ни один из кандидатов не удовлетворил правительство как человек, который может возглавить ведомство.

Напомним, 12 октября Кабинет министров Украины уволил главу Государственной службы специальной связи и защиты Леонида Евдоченко, а также главу Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Виталия Петрука.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Чернобыль, конкурс, зона отчуждения

В тексте упоминаются

Гончарук Алексей
Гончарук Алексей
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