Кабмин переогласил конкурс на должность руководителя по управлению зоной ЧАЭС

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Кабинет министров переогласил конкурс на должность руководителя Государственного агентства по управлению зоной отчуждения из-за того, что ни один кандидат не удовлетворил требования. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по результатам заседания Кабмина, передает корреспондент УНН.

"Руководитель не выбран. Конкурс переоглашен", - отметил Гончарук.

По его словам, правительство намерено еще две недели поработать с кандидатами, рассчитывая, что, возможно, они лучше подготовятся к конкурсу.

При этом он уточнил, что ни один из кандидатов не удовлетворил правительство как человек, который может возглавить ведомство.

Напомним, 12 октября Кабинет министров Украины уволил главу Государственной службы специальной связи и защиты Леонида Евдоченко, а также главу Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Виталия Петрука.