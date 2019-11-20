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Представителей семей Небесной сотни привлекут к инвентаризации "дел Майдана" - Рябошапка

Представителей семей Небесной сотни привлекут к инвентаризации "дел Майдана" - Рябошапка

Руслан Рябошапка

КИЕВ. 20 ноября. УНН. К передаче уголовных производств, касающихся событий на Майдане, привлекут представителей семей Небесной сотни, которые войдут в состав рабочей группы. Об этом на брифинге по прекращению функции досудебного расследования органами прокуратуры заявил Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает УНН.

"Мы также договорились с представителями семей Небесной сотни о том, что они, их делегаты также войдут в инвентаризационную комиссию, они будут следить за тем, как будет происходить этот процесс, составления и передачи уголовных производств (относительно событий на Майдане - ред.). А также будет создана рабочая группа с участием их делегатов и представителей для того, чтобы они имели возможность осуществлять общественный мониторинг дальнейшего расследования этих уголовных производств", - заявил Рябошапка.

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Напомним, адвокат Небесной сотни Евгения Закревская заявила, что с 20 ноября следствие по делам Майдана будет остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.

Позже Рябошапка рассказал о судьбе "дел Майдана".

Источник: УНН
Теги: Украина, Майдан, дело, Руслан Рябошапка

В тексте упоминаются

Рябошапка Руслан
Рябошапка Руслан
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