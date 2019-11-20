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Рябошапка рассказал, куда передали "дела Майдана"

Рябошапка рассказал, куда передали "дела Майдана"

Руслан Рябошапка

КИЕВ. 20 ноября. УНН. "Дела Майдана" из Генеральной прокуратуры частично переданы в НАБУ, СБУ и в Нацполицию. Об этом на брифинге по прекращению функции досудебного расследования органами прокуратуры заявил Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает УНН.

"Что касается того, куда будут переданы "дела Майдана". Около 40 производств переданы в НАБУ уже Специализированной антикоррупционной прокуратурой. Это те дела, которые касаются коррупционных преступлений, а также те, в которых являются фигурантами чиновники, там, где возможна подследственность НАБУ. Меньшая часть дел переданы в СБУ и Нацполицию. Собственная львиная доля таких производств согласно уголовно-процессуальному кодексу должна отойти к ГБР", - сказал Рябошапка.

По его словам, сейчас "дела Майдана" юридически переданы в другие органы досудебного расследования, но физически остаются в Генеральной прокуратуре из-за большого объема.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка рассказал, что будет происходить с уголовными производствами, связанными с событиями на Майдане.

Источник: УНН
Теги: Майдан, Генпрокурор, Руслан Рябошапка

В тексте упоминаются

Рябошапка Руслан
Рябошапка Руслан
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