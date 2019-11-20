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В правительстве рассказали, почему отменили ограничения тарифов на горячую воду и тепло

В правительстве рассказали, почему отменили ограничения тарифов на горячую воду и тепло

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Правительство отменило постановление предыдущего Кабинета министров об ограничении тарифов на горячую воду и теплоснабжение. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по результатам заседания Кабмина, передает корреспондент УНН.

“Мы посмотрели и приняли взвешенное решение о том, что популистские решения предыдущего правительства не имеют права на существование, так как оно совершенно не логично и непрофессиональное. Никак это не повлияет на тарифы, потому что оно незаконно, и его отдельные представители местного самоуправления просто не собирались выполнять и собирались оспаривать в суде, потому что пройти отопительный сезон без приведения к банкротству предприятий было бы невозможно”, — отметил Гончарук, отвечая на вопрос почему на прошлом заседании правительство отменило принятые в начале лета ограничения на тарифы на тепло и горячую воду.

По его словам, согласно обоснованными расчетами, если бы ограничения были бы сохранены, большинство предприятий сферы ЖКХ оказались бы банкротами во время опалы.

Напомним, 26 июня Министерство юстиции инициирует проверки владельцев местных предприятий теплокоммунэнерго по вопросу установления необоснованности тарифов на горячую воду и тепло, а также планирует обнародовать информацию об этих поставщиках.

Источник: УНН
Теги: КМУ, Украина
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