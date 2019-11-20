Кабмин планирует повлиять на тарифы ЖКХ с помощью низкой цены на энергоносители

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Кабинет министров работает над тем, чтобы снизить стоимость энергоносителей для предотвращения повышения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства в регионах. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время брифинга по результатам заседания Кабмина, передает корреспондент УНН.

"Мы сейчас делаем все в правительстве, вместе с командой Президента, для того, чтобы цены на энергоносители - на электроэнергию, на газ - были меньше, чем прошлой зимой. Это дает нам возможность с оптимизмом смотреть и на стоимость отдельных тарифов", - отметил Гончарук.

При этом он отметил, что размер тарифов на те или иные услуги в регионах определяет местная власть вместе с НКРЭКУ. По его мнению, снижение стоимости энергоносителей не позволит местной власти инициировать повышение тарифов.

Напомним, правительство 15 ноября приняло решение "О признании утратившим силу постановления Кабинета Министров Украины от 26 июня 2019 года № 560". Как сообщили в Минэнерго, решение обеспечивает устойчивое прохождение отопительного сезона и устраняет угрозу отключения городов от газа из экономически необоснованных ставок тарифов.