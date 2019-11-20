Генпрокурор: нардеп Иванисов отбывал наказание за изнасилование

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сообщил, что проверка подтвердила тот факт, что народный депутат из фракции "Слуга народа" Роман Иванисов отбыл тюремный срок за изнасилование несовершеннолетней, передает корреспондент УНН.

"Проверка была осуществлена не нами - проверяли соответствующие органы. И те факты, о которых вы говорили - они подтвердились. Судимость погашена и поэтому считается, что человек несудимый на данный момент", - сказал Рябошапка.

Как сообщал УНН, со ссылкой на правоохранительные органы, нардеп Иванисов 1996 года был осужден за изнасилование несовершеннолетней и отбыл наказание в виде 2 лет 6 месяцев в колонии общего режима.

Сам народный депутат Иванисов эти факты отрицает и даже разместил на своей странице в Facebook фото-копию справки об отсутствии судимости.

Комментируя УНН информацию о наличии в биографии Иванисова такого факта, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что если выяснится, что нардеп от "Слуги народа" Роман Иванисов действительно был осужден за изнасилование несовершеннолетней, то это вопрос будет вынесен на рассмотрение фракции.

УНН ждет от главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии информации, когда вопрос в отношении Иванисова будет вынесен на заседание фракции, ведь информация о том, что он был осужден за изнасилование нашла подтверждение.