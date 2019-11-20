Украину не интересует контракт с Газпромом на один год - Гончарук

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Украина не интересует контракт с Газпромом контракт на один год, Украина заинтересована в долгосрочном контракте. Об этом сообщил на брифинге по итогам заседания правительства Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает корреспондент УНН.

“Украина устраивает долгосрочный контракт, который обеспечивает работоспособность с одной стороны полноценное использование нашей газотранспортной системы, второе — энергетическую безопасность в Украине и Европе, потому что мы постоянно настаивали на том, что транзит через Украину газа из России в ЕС — один из важных факторов энергетической безопасности в Европе. Что касается конкретных положений, контрактов, я бы сейчас не давал комментарии, потому что идут переговоры. В рамках переговоров, эти договоренности они должны дискутироваться свободно без обременений с точки зрения политических позиций. Но, принципиальная история которая, мы должны получить и мы стоим на том, что Украине нужен не какие-то там промежуточный вариант на один год для того, чтобы россияне могли завершить свою инфраструктуру с помощью которой они будут потом давить на европейские страны и на Украине. И результаты этого давления нам всем хорошо известны”, — пояснил Гончарук.

Он добавил, что Украина хочет взаимовыгодных условий на сотрудничество на европейских условиях.

“Мы хотим прогнозируемых, взаимовыгодных, стабильных условий работы с нашими европейскими партнерами на европейских правилах. Для этого и ВР и наши чиновники сейчас работают над проведением нашего энергетического оператора к европейским условиям. Мы намерены до конца этого года закончить прохождение сертификации соответствующей. Работать и предлагать нашим партнерам контракты на европейских условиях по европейским правилам. Для того, чтобы любое давление был исключено. Нас интересует долгосрочный контракт, который будет иметь достаточный экономический эффект и содержание, для того, чтобы нашу газотранспортную систему можно было эксплуатировать без создания рисков для энергетической безопасности Украины и Европейского Союза”, — отметил Гончарук.

Напомним, в понедельник, “Газпром” направил “Нафтогазу” предложение о продлении на год контракта на транзит газа. Также сообщалось, что Россия и Украина обсуждали прямые поставки газа с 2020 года в объеме около 15 млрд кубометров в год.