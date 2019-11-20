Зеленский: на трех участках разведения никаких выстрелов нет

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что на трех участках разведения, а именно: Станице Луганской, Золотом и Петровском - сейчас нет никаких выстрелов. Об этом он сказал во время посещения Станицы Луганской, передает корреспондент УНН.

"На трех участках разведения, а именно: Станице Луганской, Золотом и Петровском - никаких выстрелов сейчас нет. Именно в участках разведения. И это самое главное", - сказал Владимир Зеленский.

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Также Президент поблагодарил военнослужащих и волонтеров, которые сейчас защищают нашу страну.

Напомним, Президент прибыл с визитом в Луганскую область. В Станице Луганской Зеленский заявил, что местные выборы на Донбассе станут одной из тем нормандского саммита.