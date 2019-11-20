Регистрация | Вход |
USD: 24,14 -0,0829  EUR: 26,70 -0,0264 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
среда, 20 ноября 2019 17:32
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости УНН
Стало известно, сколько женщин служат в украинской армии и сколько среди них офицеров
Стало известно, сколько женщин служат в украинской армии и сколько среди них офицеров
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку RSS Архив
3195
Версия для печати

В Станице Луганской открыли отстроенный пешеходный мост

В Станице Луганской открыли отстроенный пешеходный мост

фотогалерея

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В городе Станица Луганская в Луганской области открыли отстроенный пешеходный мост. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время визита в местную школу, передает корреспондент УНН.

"Мы только что были на открытии моста, и там очень хорошо все построили - в сроки... Я к чему, как работает голова нашей областной администрации. Мы пришли туда, увидели, и был вопрос, и когда же откроют мост, но что-то там закрыто. Он сказал: два-три дня. Я сказал, что не совсем понимаю - ведь мы ехали на открытие. Пока мы ехали оттуда - доехали до вашей школы - мост полностью открыт", - сообщил Зеленский.

Как сообщалось ранее в УНН, у моста вблизи Станицы Луганской неизвестные с ОРДЛО украли лавочку.

Источник: УНН
Теги: Станица Луганская, мосты, Луганск и Луганская область, ОРДЛО, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на паблик-чат УНН в Viber и канал новостей в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2019. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.