В Станице Луганской открыли отстроенный пешеходный мост

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В городе Станица Луганская в Луганской области открыли отстроенный пешеходный мост. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время визита в местную школу, передает корреспондент УНН.

"Мы только что были на открытии моста, и там очень хорошо все построили - в сроки... Я к чему, как работает голова нашей областной администрации. Мы пришли туда, увидели, и был вопрос, и когда же откроют мост, но что-то там закрыто. Он сказал: два-три дня. Я сказал, что не совсем понимаю - ведь мы ехали на открытие. Пока мы ехали оттуда - доехали до вашей школы - мост полностью открыт", - сообщил Зеленский.

Как сообщалось ранее в УНН, у моста вблизи Станицы Луганской неизвестные с ОРДЛО украли лавочку.



