Экономического обоснования демонополизации спирта нету - Минфин

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Министерстве финансов Украины проработали президентский законопроект № 2300 о демонополизации спиртовой отрасли. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в ведомстве.

Принятие законопроекта позволит увеличить поступления в бюджет, прогнозируют в министерстве — путем роста количества лицензий на производство и оптовую торговлю спиртом и, соответственно, платы за их получение. Впрочем как и на сколько в министерстве точно не знают. Объясняют, что экономических расчетов нет, хотя должны быть.

“Во время обработки указанного законопроекта Министерством финансов было предоставлено замечания относительно необходимости наличия финансового-экономического обоснования, в соответствии с п.1. ст.27 Бюджетного кодекса”, — сообщили в Минфине.

Справка: пунктом 1 статьи 27 Бюджетного кодекса Украины предусмотрено, что в законопроект, принятие которого призведений к изменению показателей бюджета, субъект права законодательной инициативы обязан приложить финансово-экономическое обоснование (включая соответствующие расчеты).

“Если такие изменения показателей бюджета предусматривают уменьшение поступлений бюджета и/или увеличение расходов бюджета, к законопроекту подаются предложения изменений в законодательные акты Украины относительно сокращения расходов бюджета и/или источников дополнительных поступлений бюджета для достижения сбалансированности бюджета”, — предусмотрено в Бюджетном кодексе Украины.

Ранее об отсутствии экономического обоснования к законопроекту Зеленского сообщили в министерстве по развитию экономики и Офисе Президента. Оба ведомства не владеют информацией, как предложенная инициатива Президента повлияет на экономику страны.

В Офисе Президента заявили, что все данные брали из открытых источников и обсуждали законопроект с “заинтересованными лицами”.

В министерстве в свою очередь сообщили, что прогнозируемая прибыль в размере 5-10 млрд грн от демонополизации спирта — это предварительные данные.

В бюджете страны на 2020 год такие цифры тоже не подтверждены.