Труба прокомментировал "прослушку" и заявил, что не уйдет в отставку

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Директор Государственного бюро расследований Роман Труба назвал фейком и провокацией записи якобы прослушки его кабинета в телеграмм-канале "Трубу прорвало". Об этом он заявил на пресс-конференции в Киеве в среду, передает корреспондент УНН.

"Я сегодня имею возможность услышать, что некоторых интересует информация по поводу возможно, разговоров директора ГБР на тех записях, которые были обнародованы", - сказал Труба.

Он заявил в этом контексте, что "должность директора ГБР - это должность, которая связана постоянно с наибольшими рисками, которые могут быть".

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"В период, когда ГБР может становиться более эффективным и еще более независимым, есть большое количество желающих. Иногда желающие объединяются. Я, как руководитель, постоянно понимаю, что в отношении меня, относительно правоохранительного органа могут быть провокации и фейки. Я давно ожидал, и уверен, что на этом не будет поставлена точка. Эти публикации - это фейк и это провокация. Они меня не сломали, я знал, что они возможны, гораздо раньше. Я не буду комментировать никаких фейков и провокаций. Буду ли подавать в отставку. Не буду", - подчеркнул директор ГБР.

Отметим, накануне в Telegram-канале "Трубу прорвало" опубликовали аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете Трубы.