Труба: мы пока не допрашивали руководство УСР дело по факту потери материалов "дел Майдана"

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В рамках уголовного дела по факту возможной потери материалов в “делах Майдана” пока не были допрошены представителей Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины, заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба, передает корреспондент УНН.

“По поводу уголовного производства, которое было открыто следственными ГБР о потере некоторых материалов уголовных производств, которые расследуются Генпрокуратурой. На самом деле, такое производство было открыто, оно было открыто сразу после поступления нескольких томов уголовного производства. В этом производстве начаты следственные действия. Мы еще не допрашивали руководство УСР. Для того, чтобы осуществлять допрос, необходимо иметь первоочередные фактические данные, только после того... Мы не ставим перед собой количество проведенных допросов, мы ставим цель качество произведенного следственного действия. На этом этапе должностные лица, следователи ГПУ еще не допрашивались”, — сказал Труба.

Как сообщал УНН, ранее директор ГБР сообщил, что бюро возбудило уголовное дело по факту возможной потери материалов в “делах Майдана” следователями Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины.