Правительство приняло 16 документов в сфере европейской интеграции

КИЕВ. 20 ноября. УНН. Правительство на своем заседании принял 16 документов в сфере европейской интеграции. Соответствующие решения были приняты сегодня на заседании Кабмина, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как сообщили в пресс-службе, правительство на своем заседании постановило:

1. Постановление “О внесении изменений в План мероприятий по выполнению Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны”.

2. Проект Закона Украины “О присоединении к Соглашению о развитии мультимодальных перевозок TRACECA”.

3. Проект Закона Украины “О мультимодальные перевозки”.

4. Распоряжение “О подписании Дополнительного соглашения № 2 (в форме обмена письмами) между Правительством Украины и Европейским Союзом, представленным Европейской Комиссией, к Соглашению о финансировании программы „Поддержка реформ в сфере юстиции в Украине“ (ENPI / 2010/021849)”.

5. Распоряжение “О подписании Дополнительного соглашения № 2 между Правительством Украины и Европейской Комиссией, действующий от имени Европейского Союза, о внесении изменений в Соглашение о финансировании” U-LEAD с Европой Программа для Украины по расширению прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития" (ENI/2015/038-739)“.

6. Распоряжение “О подписании Дополнительного соглашения № 2 между Правительством Украины и Европейской Комиссией, действующий от имени Европейского Союза, о внесении изменений в Соглашение о финансировании программы „Поддержка Украины по управлению миграционными процессами и предоставления убежища“ (ENPI / 2012 / 023- 684)”.

7. Распоряжение “О подписании Дополнительного соглашения № 2 между Правительством Украины и Европейской Комиссией, действующий от имени Европейского Союза, о внесении изменений в Соглашение о финансировании программы „Поддержка комплексного реформирования государственного управления в Украине“ (ENI/2016/039-569)”.

8. Проект Закона Украины “О Таможенном тарифе Украины”.

9. Распоряжение “О реализации пилотного проекта по созданию Агентства регионального развития “Офис евроинтеграции”.

10. Постановление “О введении национальной системы управления и контроля за выполнением Соглашения о финансировании Дунайской транснациональной программы (Interreg VB Danube — CCI 2014TC16M6TN001)”.

11. Распоряжение “Об утверждении плана мероприятий на 2020-2022 годы по реализации Стратегии интегрированного управления границами на период до 2025 года”.

12. Проект Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно объектов повышенной опасности”.

13. Постановление “Об утверждении Положения о конкурсном отборе научных, научно-технических работ, финансируемых за счет внешнего инструмента помощи Европейского Союза для выполнения обязательств Украины в Рамочной программе”.

14. Распоряжение “Об одобрении проекта Меморандума о взаимопонимании между Кабинетом министров Украины и Европейским банком реконструкции и развития о совместной реализации проекта “Развитие трансъевропейской транспортной сети”.

15. Постановление “О внесении изменений в постановления Кабинета министров Украины от 28 декабря 1992 г. № 731 и от 18 июля 2007 г. № 950” (относительно совершенствования процедуры мониторинга и контроля предоставления государственной помощи субъектам хозяйствования, а также недопущение предоставления незаконной государственной помощи).

16. Постановление Кабинета Министров Украины “Об утверждении Технического регламента о требованиях к экодизайну для обогревателей помещений и комбинированных обогревателей”.

Напомним, до конца текущего года правительство сосредоточится на реализации плана действий по соглашению с Евросоюзом в энергетической сфере и сфере инфраструктуры.